 

Врач Белозеров назвал особенности дельта-штамма коронавируса

02.08.2021, 15:28, Разное
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Врач Владимир Белозеров пояснил об особенностях дельта-штамма COVID-19. В РФ на сегодняшний день 95% заражений приходится именно на эту разновидность.
По словам медика, усилилась тяжесть протекания коронавируса и последствий, появляющихся после него. В то же время сократился инкубационный период. Что касается количества заболевших среди тех, кто успел вакцинироваться от COVID-19, то их число составляет менее 1%.

Уже к началу следующего года в РФ может сформироваться иммунитет против коронавируса. Такие выводы были сделаны, исходя из нынешних темпов вакцинации. Как рассказал Белозеров, чем тяжелее протекает болезнь, тем больше вероятность образования тромбов. Также пациенты с дельта-штаммом часто жалуются на боль в ногах.

Ранее на пике второй волны распространения коронавируса пациентам в сосудистых центрах делали пять операций в день. Сейчас количество проводимых хирургических вмешательств является таким же, но в них нуждаются люди с постковидным синдромом. У каждого второго, кто перенес COVID-19, возникают осложнения в виде тромбоза.

Источник: ufanotes.ru



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