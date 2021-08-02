Названы четыре необычных ранних симптома диабета второго типа

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02.08.2021, 15:28, Разное
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Медики рассказали о четырех необычных симптомах сахарного диабета. Зачастую они проявляются на ранней стадии развития заболевания.
Стоит обратить внимание на бессонницу. Отсутствие сна увеличивают риск развития диабета второго типа. В прошлом году исследователи из Стокгольма проводили исследование на эту тему. Отмечается, что те, кто имел проблемы со сном ночью, имел повышенный на 17% риск развития сахарного диабета.

При увеличенном уровне глюкозы в крови наблюдается плохое заживление ран. Сахарный диабет подавляет лейкоциты и ухудшает их непосредственную функцию. В то же время растет риск развития различных инфекций.

Признаком сахарного диабета может являться необъяснимая потеря веса. Если организм не способен использовать глюкозу, начинает задействоваться жир. В данном случае необходимая энергия не станет поступать в мышцы. На фоне этого человек чувствует постоянную усталость.

Ранним симптомом диабета второго типа является сильная жажда. Обычно люди постоянно жалуются на сухость во рту.

Источник: profile.ru



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