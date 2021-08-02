Ученые назвали идеальную продолжительность тренировки для похудения

Ученые после проведения исследования назвали идеальную продолжительность тренировки, целью которой является похудения. Материалы научной работы обнародованы в одном из журналов.

Большинство людей убеждены, что для сжигания калорий эффективны более длительные тренировки. Результаты последнего исследования опровергают данный факт. Все участники были разделены на три группы. Добровольцам предложили выполнять серию из семи упражнений три раза в неделю. Длительность эксперимента в целом составила два месяца. Представители первой группы выполняли упражнения только один раз, второй – делали три подхода, третьей – пять. На все это у участников исследования уходило 13, 40 и 70 минут соответственно.

После завершения практической части эксперимента исследователи сделали неожиданные выводы. Участники первой группы получали такую же пользу от выполнения упражнений, какую представители второй и третьей группы. Единственной отличие заключалось в том, что более длительные занятия приводят к росту мышечной массы. Выносливость и общая физическая подготовка у испытуемых были одинаковыми.

Если целью спортивной тренировки выступает похудение, то достаточно потратить на нее 13 минут. Когда человек желает нарастить мышечную массу, время выполнения тех или иных упражнений нужно увеличивать.

Источник: ufatime.ru