Выдворить на расстрел

Граждане Афганистана, приехавшие в Россию на чемпионат Европы по футболу и попросившие убежища, могут быть высланы из страны — на верную смерть.

21 и 23 июля 2021 года Октябрьский суд Петербурга вынес шесть постановлений о незаконном нахождении на территории РФ шестерых жителей Афганистана — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Все они прибыли в Россию с целью «спортивные связи», оформив паспорт болельщика. После окончания чемпионата Европы по футболу 12 июля 2021 года они были обязаны покинуть страну, но не сделали этого. Теперь пятерым из них грозит депортация. Почему возвращение на родину для болельщиков приравнивается к смерти, «Новой» рассказал один из «невозвращенцев» 27-летний Жавад Мусави.

— Для меня поездка на чемпионат была исполнением сразу нескольких желаний, — рассказывает Жавад. — Я болею за сборную Швеции, и она играла в Петербурге. Мне удалось побывать на стадионе «Газпром Арена» 23 июня, когда шведы играли с поляками. Эмоции словами не передать. Увидеть игроков вживую, присутствовать на одном из лучших стадионов мира, чувствовать себя частью огромного спорта… У меня просто слов нет… Еще одна сбывшаяся мечта — побывать в Петербурге, погулять в знаменитых парках, посетить Петергоф и Пушкин.

Жавад рассказал, что брат его жены давно живет в Петербурге. Приезжая в Афганистан, он много рассказывал о городе. Стены дома, где жил Жавад с семьей, завешаны фотографиями с видами Петербурга.

— После окончания колледжа в Кабуле я в 2017 году поступил в полицию, — рассказал Жавад Мусави. — Сам я родом из провинции Гильменд, она граничит с Пакистаном, эта территория всегда была неспокойной. Сперва там служил, потом в Кандагаре. В последнее время в Герате — на севере Афганистана, там поспокойнее. Весной 2021 года в стычке с наркокурьерами был ранен и летом получил отпуск для реабилитации. И тут как раз чемпионат Европы, вот и решил съездить. Оставаться в РФ не собирался. У меня в Афганистане жена и четверо детей. Но через неделю после моего приезда в Россию позвонила жена…

Провинция Герат не считалась оплотом «Талибана» (организация, признанная в РФ террористической). Талибы были сильны в южных и юго-восточных районах страны. Пока в Афганистане находились войска стран ООН, талибы в северных районах чувствовали себя не очень уверенно. В мае 2021 года американцы (их контингент был самым многочисленным) объявили о выводе войск из страны, и талибы активизировали свою деятельность.

— Мне звонили 29 и 30 июня. Сначала жена, потом другие родственники, рассказывали, что происходит в Герате, — говорит Жавад. — Когда уезжал, там все спокойно было, но все изменилось за считаные дни. Талибы захватили власть на севере, все полицейские, кто не успел сбежать, были расстреляны. Мне сказали, что возвращаться нельзя ни в коем случае.

Талибы убивают тех, кто служил в полиции или армии Афганистана. Нас они считают кровными врагами.

Собрание вооруженных формирований, выступающих в поддержку Министерства обороны Афганистана против «Талибана», в Кабуле 23 июня 2021 г. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

— В новостях этого не было, но буквально на днях в Кандагаре талибы убили около 200 человек, — говорит председатель правления Афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр. — Только потому, что член их родового клана был начальником полиции провинции и являлся противником «Талибана». Слава Аллаху, что их месть не распространяется на женщин и детей. Но мужчин и подростков не щадят.

Сам Наби Бахтияр бежал из Афганистана в 2000 году, когда «Талибан» предпринял попытку захвата Афганистана и устройства на его территории «царства по законам Шариата». Ему тогда было 14 лет, но отец Наби, занимавший высокий пост в армии Афганистана, опасался за жизнь сына и отправил его из страны. Мальчик смог добраться до родственников в Петербурге и получить временное убежище, а потом и российское гражданство. Испытав на себе все проблемы с оформлением документов, Наби удивляется тому, с какой легкостью выдворяют его соотечественников. Он говорит, что в 2000-х отношение к беженцам из Афганистана было совершенно другое. А тут правоохранительные органы будто специально затянули оформление прошений о временном убежище. А суд вынужден был принять решение о депортации.

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По словам Жавада, в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первый раз он пришел 5 июля. То есть за неделю до окончания чемпионата. Родные звонили из Афганистана и умоляли не возвращаться, но заявление на предоставление временного убежища у него не приняли.

— Я ходил туда почти каждый день, — говорит Жавад. — То не хватало копий документов, то поручительства, то справки о том, что мой деверь прописан в Петербурге, то переводчика нет. Потом выяснилось, что я такой не один — еще несколько болельщиков из Афганистана просят убежища. Сказали, чтобы приходили все вместе 20 июля. Мы пришли, а там нас ждала полиция с наручниками. Нас доставили в отдел полиции, на следующий день повезли в суд. Мне повезло, мое прошение оказалось зарегистрировано. Оштрафовали, но без выдворения. А других ребят прямо из суда увезли в Красное Село.

В Красном Селе расположен Центр временного содержания иностранных жителей № 1 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время там ждут решения своей судьбы граждане Афганистана, которых Октябрьский суд приговорил к выдворению. Кроме четверых земляков Жавада, 23 июля в центр был направлен еще один афганец, также прибывший в Россию по паспорту болельщика и попросивший убежища.

— Для нас сложившаяся ситуация удивительна, — пояснил «Новой» Наби Бахтияр. — Как так получилось, что приходили они все вместе, пятеро парней с прошениями, а зарегистрировали только у одного? Остальных присудили к выдворению.

Но это значит отправить ребят на верную смерть! Всех их «Талибан» уже заочно приговорил к смерти. Одному из них, Нураллаху Насрати, только что 20 лет исполнилось…

Как рассказал Наби Бахтияр, на Евро-2020 в Петербург приехало около 100 жителей Афганистана. Большинство вернулись на родину. Остались в РФ либо в странах Европы (куда они попали благодаря паспорту болельщика) только те, кому сейчас в Афганистан возвращаться никак нельзя.

— У Нураллаха Насрати отец работает в администрации президента, — говорит Наби Бахтияр. — Абас Али Ахмад служил в армии и воевал с талибами. Отец Шайста Хан Сафиуллаха служил в Службе безопасности Афганистана. Таких талибы убивают до седьмого колена. У Ариана Масуда и Фараманда Ахмада похожие истории. Я хочу обратить внимание, что те, кому смерть не угрожала, вернулись домой. И только реальная опасность для жизни заставила этих шестерых нарушить законы РФ и остаться..

Блокпост афганской милиции в провинции Херат, 30 июля 2021 г. Фото: Hoshang Hashimi / AFP

По словам Наби Бахтияра, в РФ к гражданам Афганистана всегда относились очень лояльно. В Петербурге их сейчас проживает около 2 тысяч, только 50 человек не имеют российского гражданства, но готовятся его получить.

— Мы уважаем Россию и ее законы, — говорит Наби Бахтияр. — На моей памяти с 2000 года афганская диаспора единственный раз попала в криминальные сводки, когда убили нашего соотечественника Абдула Хамида.

Мы понимаем, что РФ не обязана была нас принимать, но сделала это, и никогда не подведем ее доверия, не нарушим ни официальные законы, ни законы гостеприимства.

В постановлениях Октябрьского суда в обоснование выдворения приводятся одни и те же доводы: отсутствие доказательств того, что тот или иной житель РФ афганского происхождения, проживающий в Петербурге, является родственником «невозвращенца». И то, что «ходатайство о предоставлении ему убежища суд находит не состоятельным, поскольку в представленном ходатайстве не указано, в какой орган оно адресовано, а также в нем отсутствуют какие-либо отметки о принятии ходатайства на рассмотрение территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в установленном законом порядке».

— Чтобы подтвердить наличие родственников, проживающих в Петербурге, ребятам нужно было привезти из дома целый ворох бумаг, — говорит глава афганской диаспоры. — Но они ехали не для того, чтобы просить убежища, а на футбольный праздник и к родственникам. После чего собирались вернуться. Разве есть их вина в том, что во время их отъезда ситуация в Афганистане кардинально изменилась и возвращение для них смерти подобно? Наша диаспора готова поручиться за каждого, что никаких проблем РФ они не доставят. Это не только слова, это готов подписать любой член нашей диаспоры.

Сейчас адвокаты приговоренных к выдворению готовят апелляционные заявления в городской суд Петербурга. Они надеются, что собранных документов будет достаточно, чтобы судьи проявили гуманизм и отменили решения о высылке на смерть.

Максим Леонов

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