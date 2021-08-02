Ушел из жизни актер сериала “Дикий ангел” Джино Ренни

В минувшее воскресенье, 1 августа, скончался актер Джино Ренни, наиболее известный по роли садовника Рамона в сериале “Дикий ангел”. Накануне эту информацию подтвердили СМИ родственники мужчины. Ему было 78 лет. Сообщается, что причиной стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Джино попал в больницу еще два месяца назад и все это время боролся с недугом.

Помимо “Дикого ангела” он снялся в “Черной жемчужине” и “Качорре”. Чаще всего артисту доставались роли второго плана, но все равно он полюбился многим зрителям. Джино Ренни Джино Ренни в сериале “Дикий ангел”

Свои соболезнования уже выразил его коллега по сериалу, исполнитель главной мужской роли Факундо Арана:

Прекрасный Джино. Это человек, который не знал, что такое зло. Искренняя щедрость. Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе, – написал он в Instagram.

Актриса Наталья Орейро тоже не осталась в стороне и опубликовала короткое послание в сторис:

В добрый путь, дорогой Джино…

Сторис Натальи Орейро

Первая серия аргентинского сериала “Дикий ангел” была показана на телеканале “Россия” 22 года назад – в июле 1999-го. Мыльная опера о любви дерзкой служанки Милагрос и беспечного сына хозяина Иво заставила примкнуть к экранам всю страну. Специальный материал HELLO.RU о любимых героях и их жизни сейчас читайте по этой ссылке.

Факундо Арана и Наталья Орейро в сериале “Дикий ангел”