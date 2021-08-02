Россию призвали брать пример с ЕС в работе с украинской молодежью

«Было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, но в этих вопросах мы отстаем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя намерение ЕС расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев с помощью организации «еврошкол».

«Европа и США давно и довольно эффективно занимаются «образованием» украинской молодежи», – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно прозападные фонды и организации активно занялись молодежным движением на Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

«В частности, они создавали молодежные ячейки под патронажем ярых украинских националистов, прибывших из европейских центров, которые содержатся за счет американских спецслужб», – полагает собеседник. «Россия же украинской молодежью и гуманитарными вопросами в сфере образования не занималась ни тогда, ни сейчас», – с сожалением отметил политолог.

«Когда мы поняли, насколько это важно и необходимо, было уже поздно. Сейчас, на мой взгляд, РФ мешает отсутствие креативности в подходах к этому вопросу. Есть проблемы в стремлении, целеполагании и, может быть, в недооценке гуманитарного, идеологического и культурно-исторического аспектов работы с молодежью», – перечислил Корнилов.

«Безусловно, было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине и на территории Донбасса. Но, к сожалению, в том, что касается продвижения новых технологий в сфере привлечения зарубежных аудиторий, отрезанных от нас по целому ряду причин – идеологических, политических или карантинных – мы в значительной степени отстаем», – резюмировал Корнилов.

Ранее Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT.

В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро.