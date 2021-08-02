На Кипре заявили о получении ответного письма Путина по ситуации вокруг Вароши

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис получил ответное письмо российского лидера Владимира Путина на послания, которые глава Кипра ранее направлял ему по поводу ситуации вокруг квартала Вароша в городе Фамагуста на севере страны, сообщила канцелярия Анастасиадиса.

«Мы считаем недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН», – цитирует канцелярия письмо Путина.

В послании российского президента говорится, что он «внимательно прочел» письмо кипрского коллеги от 14 мая, написанное по итогам неформальной встречи по вопросу кипрского урегулирования в Женеве, а также сообщение от 5 июля, в которых была выражена обеспокоенность по поводу возможного изменения статус-кво Вароши и рисков в отношении достижения всеобъемлющего, устойчивого и справедливого решения проблемы, передает ТАСС.

Между тем пресс-служба Кремля не сообщала о таком письме Путина.

При этом ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не поддерживает одностороннее изменение статуса части этого закрытого района.

Напомним, лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, который находится в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Это решение поддержал президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение.

Однако Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года. Москва назвала действия Турции недопустимыми, а в Греции заявили о провокации со стороны Анкары.