 

На Кипре заявили о получении ответного письма Путина по ситуации вокруг Вароши

02.08.2021, 14:46, Новости дня
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Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис получил ответное письмо российского лидера Владимира Путина на послания, которые глава Кипра ранее направлял ему по поводу ситуации вокруг квартала Вароша в городе Фамагуста на севере страны, сообщила канцелярия Анастасиадиса.

«Мы считаем недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН», – цитирует канцелярия письмо Путина.

В послании российского президента говорится, что он «внимательно прочел» письмо кипрского коллеги от 14 мая, написанное по итогам неформальной встречи по вопросу кипрского урегулирования в Женеве, а также сообщение от 5 июля, в которых была выражена обеспокоенность по поводу возможного изменения статус-кво Вароши и рисков в отношении достижения всеобъемлющего, устойчивого и справедливого решения проблемы, передает ТАСС.

Между тем пресс-служба Кремля не сообщала о таком письме Путина.

При этом ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не поддерживает одностороннее изменение статуса части этого закрытого района.

Напомним, лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, который находится в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Это решение поддержал президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение.

Однако Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года. Москва назвала действия Турции недопустимыми, а в Греции заявили о провокации со стороны Анкары.



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