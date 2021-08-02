Мост через реку Сок открыли на полтора года раньше запланированного

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через реку Сок. Все основные работы на объекте завершены на полтора года раньше. Глава региона отметил, что это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», поддержке правительства и лично президента Владимира Путина.

Новый мост позволил решить проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

«Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его. И слова благодарности с момента технического открытия уже звучат в адрес строителей», – приводятся слова Азарова на сайте правительства региона.

Заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов уточнил, что «перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до четырех полос Красноглинское шоссе, – так же, как и дорога в поселке Волжский. Здесь оставалось одно «узкое горлышко».

«Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше», – отметил он.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Его протяженность 306 метров. Он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 тонн.

«Очень символично, что этот мост открывается в год юбилея – 170-летия Самарской губернии. В преддверии дня строителя хочу отметить всех, кто ударным трудом подтвердил свой высокий профессионализм, кто обеспечил сегодня высокий результат», – добавил губернатор.

Азаров подчеркнул, что Самарская область на протяжении всех лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является лидером в стране. президент РФ уделяет большое внимание развитию транспортной, дорожной инфраструктуры, связанности регионов. Все это позволяет опережающими темпами двигаться вперед, к намеченным целям.

«Важно в этот день поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы ударными темпами создавали условия для реализации национального проекта «Безопасные качественные дорогие», чтобы претендовать на дополнительную поддержку. Но без решения президента, без поддержки региона не было возможности строить сразу три моста. Один из них завершили, надо браться за новый большой проект. Я рад тому, как реализуется проект строительства мостового перехода, развязок по Самарскому мосту, преображается Куйбышевский район Самары. Открыто движение по мосту через Сок, крайне важного для жителей юга Самарской области. И несмотря на все вызовы, с которым сталкивается наше общество и наша страна, строится самый масштабный мост через Волгу. Без поддержки Президента такие темпы развития региона не были бы возможны», – заключил глава региона.