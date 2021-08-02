Общительные мужчины-эгоисты больше других пренебрегают защитой от COVID-19



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Исследование проводилось во время первой волны пандемии в апреле-мае прошлого года, когда во всем мире начали вводиться ограничительные меры, включая запрет на свободное перемещение. Специалисты из Сиднейского университета провели очень подробное анкетирование среди более чем 1,5 тысячи человек из Австралии, Канады, Великобритании и США. Также в исследовании поучаствовали 103 респондента из трех десятков стран, включая Афганистан, Малайзию, Кыргызстан, Таиланд, Бельгию и Сербию. Гендерное соотношение участников было примерно одинаковым.

В ходе исследования добровольцы ответили на вопросы о том, насколько тщательно они соблюдают ограничительные меры и что их заставляет нарушать правила. Они также прошли серию тестов на уровень интеллекта, когнитивную рефлексию, адаптивность, взаимодействие с социумом и другие.

Результаты показали, что женщины более ответственно относятся к соблюдению всех необходимых правил по сравнению с мужчинами: 92% против 86%. Ученые отметили, что эти данные согласуются с исследованиями, показывающими, что во время серьезных вспышек заболеваний (атипичная пневмония, свиной грипп) женщины гораздо больше стремятся защитить себя и своих близких.

Около 10% респондентов сказали, что они игнорируют антиковидные меры профилактики и стремятся избежать самоизоляции ограничений. По словам авторов исследования, этот показатель был стабильным во всех странах, где проводился опрос, и в контексте пандемии это очень значительная цифра. Поскольку эти данные были собраны во время первой волны COVID-19, сейчас они могут увеличиться еще больше, так как люди лучше адаптировались к ситуации и стали меньше воспринимать коронавирус как что-то неизвестное и опасное.

Причины, по которым некоторые люди игнорировали требование о самоизоляции, были примерно одинаковыми во всех странах: желание повидаться с друзьями и близкими, скука, религиозные убеждение, а также протест против ограничения личной свободы.

Чаще всего ограничительные меры игнорировали экстравертные мужчины, которые больше думают о себе, чем об окружающих, и не доверяют официальным медицинским источникам. Кроме того, у них были ниже уровень интеллекта и открытости по сравнению с тем, кто соблюдал все меры безопасности. Самым удивительным открытием стало то, что это далеко не всегда молодые люди — чаще всего нарушителями были люди среднего возраста.

«Этот вывод противоречит часто пропагандируемому в СМИ стереотипу о молодых, безразличных к COVID-19 тусовщиках, пренебрегающих ограничениями» — сообщили ученые.

Исследование показало также, что люди, которые старательно выполняли все правила и старались больше узнать о COVID-19 из надежных источников, в целом лучше справлялись с тяготами ограничительных мер. Они реже употребляли алкоголь и психоактивные вещества, и в целом, чувствовали себя более комфортно.