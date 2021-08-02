 

Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса

02.08.2021, 14:38, Новости дня
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Стоун в своем обращении подчеркнула, что, несмотря на предупреждения об увольнении, не будет продолжать работу в проекте, съемки которого запланированы в Атланте, так как считает контакты с невакцинированными от коронавируса людьми опасным для себя и других людей.

В публикации отмечается, что в рамках избирательный кампании Стоун пообещала сделать медицинское страхование для актеров более доступным.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 180 странах, сделано уже более 4,3 млрд прививок, сообщает Bloomberg. 

Стоун получила вторую прививку от коронавируса в апреле 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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