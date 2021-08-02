Альбина Джанабаева впервые показала лицо трехмесячной дочери

Популярная российская певица Альбина Джанабаева впервые показала лицо своей трехмесячной дочери. Кадр супруга Валерия Мелдазе обнародовала в социальной сети Instagram.

42-летняя Альбина Джанабаева в апреле стала мамой в третий раз. На свет появилась дочь Агата от Валерия Меладзе. Ранее артистка подарила возлюбленному двоих сыновей. На новом снимке видно лицо девочки и ее маленькие руки. Подписчикам понравился кадр, они пожелали младшей наследнице звездной четы крепкого здоровья.

Альбина Джанабаева тщательно скрывала свою третью беременность. Она рассекретила интересное «положение» за несколько недель до родов. В звездной семье, кроме маленькой Агаты, растут два сына – 17-летний Константин и 6-летний Лука. У Валерия Меладзе от предыдущего брака есть три взрослых дочери.

Пока Альбина Джанабаева практически все время посвящает новорожденной дочери. Малышка находится на грудном вскармливании. Артистка сознательно отказалась от многих процедур, поэтому ухаживает за собой дома.