На карты россиян начали поступать выплаты на детей школьного возраста

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02.08.2021, 14:34, Разное
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На карты россиян стали поступать единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Они полагаются, если в семье есть дети школьного возраста.
В понедельник, 2 августа, выплату перечислили на 17 миллионов детей. Они уже посещают школу или же пойдут в первый класс. Обязательным условием является то, что до 1 сентября 2021 года ребенку должно исполниться 6 лет. Выплатой единовременного пособия занимается Пенсионный фонд.

По состоянию на конец июля, в ПФ РФ поступило свыше 12,7 тысячи заявлений от родителей, которые захотели получить выплату от государства. Соответствующие запросы продолжают фиксироваться и сегодня. Большинство родителей получат на карты выплату в августе, то есть, ее можно потратить на подготовку к школе.

В то же время само заявление можно подать до 1 ноября. Родители могут обратиться в Пенсионный фонд или же заполнить форму на портале госуслуг. На рассмотрение заявлений уходит максимум пять дней, далее в течение трех дней принимается решение о перечислении денег на расчетный счет. Причем, на назначение выплаты никак не влияет семейный бюджет.

Родители детей-инвалидов могут рассчитывать на получение пособия до достижения ими 23 лет, если они продолжают учиться в школе, пишет портал «Слово и дело».



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