«Ты виновата… но люди тебе прощают»

СМИ опубликовали запись разговора функционеров Беларуси с бегуньей Тимановской перед попыткой вывезти ее с Олимпиады.

Белорусские спортивные чиновники предлагали бегунье Кристине Тимановской «замолчать» перед попыткой вывезти ее с Олимпиады в Токио. Запись разговора опубликовало «Еврорадио».

«Наша Нива» пишет, что в разговоре участвовали главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич и некий член белорусской делегации.

«Приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали. Если ты хочешь выступать дальше за республики Беларусь, то послушай, что тебе рекомендуют.

Поедь домой, к родителям, куда угодно. Отпусти эту ситуацию. Иначе чем больше ты будешь дергаться — как когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается», — цитирует члена белорусской делегации «Дождь», отмечая, что на записи слышно, как Тимановская плачет.

Тренер сборной Беларуси, отмечает «Дождь», предлагал Тимановской не рассказывать ничего мужу и родным и призывает уехать, чтобы не усугублять ситуацию. Он пообещал, что спортсменка «останется в легкой атлетике», на что Тимановская говорит, что не верит в это. «Я не хочу ничего доказывать, блин, я хочу просто пробежать», — сказала спортсменка.

«Ты на всю страну обвиняешь людей, не разобравшись, в чем и как. И твоя глупость могла бы повлиять на то, что люди потеряли бы работу. У людей есть семьи. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей. Но люди тебе прощают это, это не самое главное. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация забылась и закончилась», — сказал мужчина, которого СМИ называют членом белорусской делегации.

Ранее легкоатлетка рассказывала, что накануне Моисевич предложил ей отказаться от участия в беге на 200 метров, сославшись на травму, и вернуться домой. В результате они договорились, что спортсменка все же побежит, но не будет давать никаких комментариев. Сегодня, по словам девушки, в ее комнату пришли Моисевич и представитель команды Артур Шумак. Они сказали, что через несколько часов спортсменка должна быть в аэропорту. Кроме того, в комнату зашел психолог.

«Он пытался поставить себя на мое место, а меня — на его. Садился и делал вид, что он — это я. И он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу»», — вспоминала девушка.

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Власти Беларуси попытались насильно увезти с Олимпиады бегунью Кристину Тимановскую из-за того, что она критиковала чиновников. Полиция Японии взяла спортсменку под охрану. Главное

Олимпийский комитет Беларуси решил снять с соревнований Тимановскую в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Это решение было принято после того, как спортсменка раскритиковала чиновников, которые без ее ведома подали заявку на участие в эстафете 4 по 400.

Спортсменку привезли в аэропорт Токио, где она обратилась в полицию. Из аэропорта Тимановскую перевозят в безопасное место, она собирается подавать прошение об убежище в Австрии, сообщает японское издание Sports Hochi. В МОК заявили, что их представитель встретился с легкоатлеткой: «она сказала нам, что чувствует себя в безопасности».

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