 

Кейт Мосс и близкий друг Беллы Хадид проводят время вместе на Ибице

02.08.2021, 13:54, Разное
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Новая пара или же дружеский союз? Таким вопросом не первый день задаются поклонники Кейт Мосс. На днях в Instagram-аккаунте австралийского манекенщика Джордана Барретта появились совместные снимки с супермоделью, сделанные на Ибице. На кадрах модели крепко обнимают друг друга, из-за чего спровоцировали слухи о романе. Также местные жители рассказали журналистам, что видели парочку в ресторане Amante.

Некоторые интернет-пользователи, впрочем, не делают поспешных выводов: они припромнили, что несколько дней назад Джордан распространил слухи о том, что он помолвлен с бывшей моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. А Кейт Мосс с 2016 года руководит собственным модельным агентством, который занимается продвижением многих юных талантов, в том числе и дочери Кейт – Лилы Грейс Мосс. Так что вполне возможно, что Барретт является ее новым протеже и они находятся на Ибице по работе. Напомним, в конце июня Кейт сопровождала Лилу Грейс на съемках модного бренда в Риме.

Джордан Барретт и Кейт Мосс

О Джордане Барретте активно начали говорить в светской хронике 4 года назад, когда его все чаще стали замечать в компании другой модели – Беллы Хадид. Он часто посещал ее апартаменты и они не скрывались от объективов фотографов. Но потом Белла призналась, что “он ей как брат”. 

10 интересных фактов об австралийском манекенщике и it-boy c прической серфера и “кошачьим” разрезом глаз Джордане Барретте читайте в материале HELLO.RU здесь. 



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