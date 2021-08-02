Прокуратура потребовала заблокировать порносайт со схожим с правительством Нижегородской области адресом

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02.08.2021, 13:52, Новости дня
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Прокуратура запросила блокировку сайта с откровенным контентом, адрес которого похож на сайт правительства Нижегородской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Иск поступил от прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода, в нем истец просит признать запрещенной в РФ информацию, которая размещена на сайте, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов.

Иск принял Нижегородский райсуд, заседание назначили на 17 августа.

«В рамках настоящего дела судом приняты меры предварительной защиты, которыми ограничен доступ к информации, размещенной на страницах сайта… поскольку, по мнению суда, информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех пользователей сети интернет», – говорится в сообщении.

Прямая ссылка приводит на сайт с информацией интимного характера, сайт работает. Url-адрес сайта отличается от сайта регионального правительства одной буквой.

Ранее Октябрьский райсуд Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенными в РФ ссылки на мультфильмы Happy Three Friends («Счастливые лесные друзья»), «Ад Данте» и несколько других.



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