Определено условие выгоды от смены личной машины на каршеринг

Каршеринг может быть выгоднее покупки личного авто в случае, если пробег личной машины не будет превышать 5 тыс. километров в год, сообщил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Каршеринг будет вам выгоден, если вы перемещаетесь исключительно в пределах города, и ваш пробег на автомобиле не превышает 4-5 тыс. километров в год. Это сценарий крайне редкого использования автомобиля, когда вы перемещаетесь на небольшие расстояния на автомобиле по необходимости», – отметил Шкуматов Ura.ru.

Основатель сети салонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль заявил, что каршеринг и владение автомобилем нельзя сравнивать.

«В стоимость проката всегда входят и налоги, и аренда, и коммерческая наценка на автомобиль. Если вы автомобилем пользуетесь регулярно, конечно, вам ни в коем случае не будет удобен каршеринг. Вы много денег потеряете на этом, потому что вы будете переплачивать коммерческую наценку, и будете давать бизнесу на вас зарабатывать», – сказал он.

Шкуматов отметил, что в случае редкого использования машины можно купить дешевое транспортное средство.

«Зато машина будет в вашем полном распоряжении. Вы можете ее под себя настроить, а машина каршеринга далеко не всегда будет рядом с вашим домом», – подвел он итог.

Ранее председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что если «народный каршеринг» окажется выгодным, то москвичи охотно начнут отдавать свои автомобили на пользование – все зависит от условий и степени проработанности данного нововведения.