 

В Саудовской Аравии провели успешно разделили сиамских близнецов

02.08.2021, 13:46, Разное
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Сиамские близнецы — это однояйцевые близнецы (чаще всего девочки), которые не полностью разделились в эмбриональном периоде и имеют общие части тела или внутренние органы. Это крайне редкое явление — один случай на 10 миллионов родов. Около половины таких детей рождаются мертвыми, вероятность выживания после появления на свет составляет 5-25%.

Как сообщила газета Arab News, новорожденную девочку Аишу Ахмед Саид доставили в больницу Эр-Рияда из Йемена, где нет возможности проводить подобные вмешательства. Операция из восьми этапов по устранению «паразитирующего» близнеца длилось около восьми часов с участием 25 специалистов. Хирурги удалили лишние конечности и сформировали тазобедренную область, а также устранили дефекты мочевыделительной и репродуктивной систем. 

По словам врачей, операция прошла успешно и сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Ей еще предстоит ряд пластических операций для устранения дефектов после вмешательства, и в будущем она сможет жить нормальной жизнью.

В рамках программы по разделению сиамских близнецов команда врачей провела 50 подобных операций за минувшие 30 лет, информирует Arab News.



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