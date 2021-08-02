Муж белорусской спортсменки Тимановской уехал в Киев. К ее родителям, возможно, пришли силовики

Об этом 2 августа в эфире радиостанции “Эхо Москвы” рассказал основатель издания Tribuna.com Дмитрий Навоша. По словам журналиста, муж Тимановской уже в Киеве, ему “успели оперативно помочь выехать”.

Навоша сказал сначала, что в Киев муж Тимановской уехал с ребенком, но позже в Twitter уточнил: детей у пары пока нет, мужчина уехал один.

Ну, хотя бы мужу спортсменки ничего не угрожает (извините, я в прямом эфире Эха ляпнул про ребенка – так как где-то про него прочел, но ненароком распространил дезу – детей у них пока нет) https://t.co/xWhc0ZjCOY

— Дмитрий Навоша (@navosha) August 2, 2021

Как сообщил в Telegram Белорусский фонд спортивной солидарности, бабушка Тимановской заявила, что к родителям спортсменки в город Климовичи в Могилевской области из Минска приехали, предположительно, силовики.

Тимановская попросила Польшу о политическом убежище. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сказал Белорусскому фонду спортивной солидарности, что страна готова принять спортсменку.

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Допис, поширений Фонд спортивной солидарности (@bssf.team)

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м.

Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно.

“Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно”, – объясняла Тимановская. Она заявила, что намерена просить убежище, в какой именно стране – еще думает. По словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

“Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м, готова ли я? Все решили сделать за моей спиной, я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор”, – объясняла она свою реакцию.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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