 

2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

02.08.2021, 13:44, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1769 году – испанцы основали поселение Нуэстра Сеньора ла Рейна де Лос Анджелес де Порциунцила, сейчас это американский город Лос-Анджелес, один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения.
в 1906-м – в Португалии создан футбольный клуб “Порту”.
в 1992-м – на летних олимпийских играх в Барселоне белорусский гимнаст Виталий Щербо за один день выиграл четыре золотые медали

В этот день родились:

в 1892-м – Джек Леонард Уорнер, младший из четырех братьев-основателей американской кинокорпорации Warner Brothers.
в 1932-м Питер О’Тул, английский актер, восемь раз номинировался на кинопремию “Оскар”. В 2003 году ему вручили почетный “Оскар”. Прославился ролями в картинах “Калигула”, “Как украсть миллион”, “Лоуренс Аравийский”, “Трюкач”.
в 1975-м – Наталья Могилевская, украинская певица, продюсер и телеведущая.

В этот день умерли:

в 1921-м – Энрико Карузо, итальянский оперный певец, тенор. Ему было 48 лет.
в 1922-м – Александр Белл, американский и канадский ученый, изобретатель и предприниматель, один из основоположников телефонии, основатель компании American Telephone and Telegraph Company, определившей дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли. Ему было 75 лет.
в 2011-м – Андрей Капица, советский географ и геоморфолог, 80 лет.
в 2014-м – Ольга Воронец, советская певица в жанре народной и эстрадной музыки, получила широкую известность исполнением песен “Белый снег”, “Зачем вы, девочки, красивых любите”, “А где мне взять такую песню”. Ей было 88 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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