 

Кабмину необходимо способствовать реформированию тарифной политики “Укрзалізниці” – политолог Сазонов

02.08.2021, 13:44, Новости дня
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“Ситуация в “Укрзалізниці” наконец поднялась на уровень президента и СНБО. Их праведный гнев вполне оправдан. В частности, из-за заниженных тарифов на грузовые перевозки и непрозрачных схем покупки электроэнергии только за 2016–2020 годы компания потеряла – только вдумайтесь – около 100 млрд гривен. Как прямое следствие этого – ужасное состояние железнодорожного хозяйства. С этим всем, безусловно, нужно разбираться, соответствующее поручение Совбеза у Кабмина уже есть”, – написал он.

Сазонов добавил, что за последние несколько месяцев менеджмент компании сумел стабилизировать ситуацию.

“Об этом говорят как минимум два факта. Первый – “Укрзалізниця” уже три месяца подряд получает прибыль – за второй квартал около 230 млн грн – и существенно увеличивает объемы грузоперевозок. И второй, я бы сказал, даже более объективный – международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s повышают кредитные рейтинги компании и дают ей стабильный прогноз. А это уж точно о чем-то говорит. Но, несмотря на это, Кабмину придется устранять действительно глубинные и системные причины накопленных проблем “Укрзалізниці”, – отметил политолог.

Он сообщил, что среди этих проблем – многомиллиардные налоги на землю, которые ежегодно вынуждена платить “Укрзалізниця”, при том, что ни одна государственная железнодорожная компания в мире этот налог не платит.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4199011600186233

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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