В Греции невакцинированным от COVID-19 учителям хотят платить меньшую зарплату

Министерство разрабатывает новые меры для обеспечения безопасного учебного года с сентября в школах и в университетах. Они коснутся всех администраторов и преподавателей.

Помимо сокращения выплат, постоянный педагогический персонал может быть отстранен от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы до тех пор, пока не пройдет вакцинацию. Временному персоналу могут приостановить контракты.

В Греции невакцинированные работники образования столкнутся с потерей кредитов по балльной системе государственной службы. Это отразится на их карьерных перспективах или трудоустройстве, сообщило издание.

Почти две трети греков считают, что вакцинация от COVID-19 поможет победить эпидемию, писало Reuters 29 июля со ссылкой на опрос греческой компании Alco. Большинство выступает за обязательную вакцинацию определенных групп населения, в частности, медицинских работников, персонала домов престарелых и учителей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным правительства, 1 августа в Греции зафиксировали 1607 новых случаев коронавирусной болезни (почти 495 тыс. – с начала эпидемии).

Согласно информации ВОЗ, с начала прививочной кампании в Греции первую дозу получило более млн человек. По данным Евростата, численность населения Греции в начале года составляла 10,68 млн человек.

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