 

“Муж – симпатяга, на актера похож”, “Маша – вылитая папа”. Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море

02.08.2021, 13:44, Новости дня
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Хакамада запечатлена на фото в черном купальнике. Она позирует, обнимая за плечи мужа и дочь.

“Мертвое море. Восторг”, – подписала она снимок.  Хакамада отметила, что в момент публикации фото находится в Москве.

“Ой, какая фотография замечательная. Муж – симпатяга, на актера какого-то похож”, – прокомментировали фото подписчики Хакамады. 

“Маша – вылитая папа. Один в один”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada)

Контекст:

Хакамада родилась в 1955 году в Москве. Ее первый муж – Евгений Котляров, в браке с которым она родила сына Даниила (1978).

Во второй раз Хакамада вышла замуж за бизнесмена Сергея Злобина.

Третий супруг политика – бывший президент инвестиционной компании РИНАКО Дмитрий Сухиненко, четвертый – финансовый консультант, менеджер Владимир Сиротинский. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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