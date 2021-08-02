“Муж – симпатяга, на актера похож”, “Маша – вылитая папа”. Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Хакамада запечатлена на фото в черном купальнике. Она позирует, обнимая за плечи мужа и дочь.
“Мертвое море. Восторг”, – подписала она снимок. Хакамада отметила, что в момент публикации фото находится в Москве.
“Ой, какая фотография замечательная. Муж – симпатяга, на актера какого-то похож”, – прокомментировали фото подписчики Хакамады.
“Маша – вылитая папа. Один в один”, – отреагировали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Хакамада родилась в 1955 году в Москве. Ее первый муж – Евгений Котляров, в браке с которым она родила сына Даниила (1978).
Во второй раз Хакамада вышла замуж за бизнесмена Сергея Злобина.
Третий супруг политика – бывший президент инвестиционной компании РИНАКО Дмитрий Сухиненко, четвертый – финансовый консультант, менеджер Владимир Сиротинский. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет