Автоэксперт назвал главные ошибки водителей при езде на “механике”

Автоэксперт Егор Васильев пояснил об особенностях езды на “механике”. Главными ошибками при эксплуатации такого типа коробки передач является неаккуратность при переключении.

Машины с механической трансмиссией имеют множество преимуществ перед “автоматикой”. Однако при их эксплуатации иногда возникает и целый ряд проблем. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал главные ошибки водителей при езде на “механике”, приводящие к проблемам и необходимости ремонта. В первую очередь, это неправильный динамичный разгон. Подобный маневр способен существенно сократить ресурс МКПП. Для того, чтобы избежать преждевременного износа деталей, Васильев рекомендует переходить на другую передачу, только нажимая одновременно педаль сцепления.

Кроме того, в таких случаях нельзя постоянно держать руку на рычаге коробки передач. Объясняется требование тем, что даже незначительные усилие в такой ситуации повышают уровень трения в механизме выбора передачи. Вследствие этого процесса появляются затруднения при переключении и возникают большие люфты.

Следует учитывать и срок службы механической трансмиссии. А выкручивания двигателя практически до его отсечки с последующим переключением рывками на повышенную передачу уменьшает период эксплуатации ещё больше. Чтобы не допустить поломки агрегатов автомобиля, как пишет “Ньюинформ”, следует относиться к транспортному средству максимально бережно и соблюдать правила его эксплуатации.

Источник: newinform.com