 

Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем в новостройках

02.08.2021, 13:34, Разное
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В городах Московской области, расположенных в пределах 30 километров от Москвы, стоимость квадратного метра жилья в новостройках зачастую не превышает 100 тысяч рублей. Есть и населённые пункты, где составляет меньше 50 тысяч рублей.

Специалисты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet выяснили, что наиболее доступное жильё в новостройках можно найти в Егорьевске и Электрогорске – 48,1 и 40,6 тысячи рублей за метр соответственно. Немногим дороже жилплощадь в Богородском и Серпухове – по 63,3 и 65,8 тысячи рублей, передаёт телеканал “360”.



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