 

Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара

02.08.2021, 13:34, Разное
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Попытка госпереворота в августе 1991 года и Беловежское соглашение стали двумя самыми сильными ударами, уничтожившими СССР. Таким мнением поделился первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Горбачёв считает, что судьбу Советского союза определили незаконным способом лидеры России, Украины и Белоруссии, не задумываясь о последствиях. Кроме того, свою роль в развале государства сыграло отсутствие реакции со стороны общества, которое, по мнению политика, должно было осудить действия чиновников, пишет Ura.ru.



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