“Обрекла семью на справедливое народное презрение”: мать Кристины Тимановской написала ей открытое обличительное письмо

Мать спортсменки Кристины Тимановской, ставшей в Японии “невозвращенкой”, написала ей открытое письмо, в котором она обличает поступок дочери и сетует, на какой позор обрекла свою семью легкоатлетка. Документ опубликовало агентство “БЕЛТА”.

“Нет ничего хуже, чем на старости лет узнать, что пригрела змею, вырастила предательницу”, – пишет она. – “Тебя воспитывали порядочной девушкой, хорошей спортсменкой, но в первую очередь – гражданкой, которая должна была пронести через всю жизнь чувство неоплатного долга перед своей страной, глубокую благодарность и преданность ей. Как же получилось, что ты наплевала на самое дорогое, растопала тот стержень, без которого немыслимо считать человека хотя бы мало-мальски порядочным? Твой поступок обрёк нашу семью на справедливое народное презрение и не оставил мне никакого шанса хоть раз ещё взглянуть в глаза людям, Правительству, Президенту, не пряча взгляда, не скрывая его за тяжёлой, беспросветной завесой раскатистого и прожигающего стыда. Это чудовищное клеймо, которое теперь со мной на всю жизнь – родная дочь стала невозвращенцем, манкуртом, врагом всех честно трудящихся людей, заслуженной целью народного гнева”.

62-летняя бывшая ткачиха, проработавшую всю жизнь на фабрике в Климовичах, отмечает в письме, что её дочь “неумолимой предательской рукой провела в жизни всей семьи черту, за рваными краями которой – лишь пустота и позор”.

“Нет ничего более постыдного, чем выносить сор из избы, позорить своё государство перед всем миром, тем более в нелёгкие времена, когда западные стервятники вновь хищно кружат над нашей Республикой. В то время, как народ сплотился вокруг своего руководства и с решимостью готов защищать достижения, твой поступок – это плевок в наше единство. Ядовитый, предательский плевок в спину всем девяти миллионам сограждан, без единого исключения. С моих слов записано верно”, – заключила она.

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