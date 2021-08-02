 

“Обрекла семью на справедливое народное презрение”: мать Кристины Тимановской написала ей открытое обличительное письмо

02.08.2021, 13:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мать спортсменки Кристины Тимановской, ставшей в Японии “невозвращенкой”, написала ей открытое письмо, в котором она обличает поступок дочери и сетует, на какой позор обрекла свою семью легкоатлетка. Документ опубликовало агентство “БЕЛТА”.

“Нет ничего хуже, чем на старости лет узнать, что пригрела змею, вырастила предательницу”, – пишет она. – “Тебя воспитывали порядочной девушкой, хорошей спортсменкой, но в первую очередь – гражданкой, которая должна была пронести через всю жизнь чувство неоплатного долга перед своей страной, глубокую благодарность и преданность ей. Как же получилось, что ты наплевала на самое дорогое, растопала тот стержень, без которого немыслимо считать человека хотя бы мало-мальски порядочным? Твой поступок обрёк нашу семью на справедливое народное презрение и не оставил мне никакого шанса хоть раз ещё взглянуть в глаза людям, Правительству, Президенту, не пряча взгляда, не скрывая его за тяжёлой, беспросветной завесой раскатистого и прожигающего стыда. Это чудовищное клеймо, которое теперь со мной на всю жизнь – родная дочь стала невозвращенцем, манкуртом, врагом всех честно трудящихся людей, заслуженной целью народного гнева”.

62-летняя бывшая ткачиха, проработавшую всю жизнь на фабрике в Климовичах, отмечает в письме, что её дочь “неумолимой предательской рукой провела в жизни всей семьи черту, за рваными краями которой – лишь пустота и позор”.

“Нет ничего более постыдного, чем выносить сор из избы, позорить своё государство перед всем миром, тем более в нелёгкие времена, когда западные стервятники вновь хищно кружат над нашей Республикой. В то время, как народ сплотился вокруг своего руководства и с решимостью готов защищать достижения, твой поступок – это плевок в наше единство. Ядовитый, предательский плевок в спину всем девяти миллионам сограждан, без единого исключения. С моих слов записано верно”, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Ученые зафиксировали быстрое сокращение арктического морского льда

27.10 / О чём грустит Ксения Бородина? – Личное мнение

20.05 / Представитель высшей трассы

03.05 / OPPO до конца мая представит три мощных смартфона линейки Reno6

05.07 / Путин пожалел вдову. Не более того – Личное мнение

01.08 / Названа опасность переизбытка витаминов в организме

06.10 / Мнение: Два отравления

16.06 / Ученые из США разработали новый метод защиты от коронавируса

06.12 / Поп-король Филипп Киркоров и рэпер DAVA стали лучшим дуэтом года музпремии “Виктория”

27.10 / OnePlus нарушила старое обещание и выпустила бюджетный смартфон Nord N100 с поддержкой карт памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика