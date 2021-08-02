МОК сообщил о возможном пересмотре условий участия Беларуси в Олимпиаде

…из-за ситуации с бегуньей Тимановской.

Международный олимпийский комитет (МОК) при необходимости может ввести дополнительные ограничения в отношении Беларуси из-за ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Белоруссии быть на Играх, мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Беларуси не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится», — сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом «сначала надо понять, что происходит», и «получить больше деталей», пояснил Адамс.

По его словам, в МОК попросили Национальный олимпийский комитет Беларуси предоставить полный отчет, и после его получения в комитете начнут обсуждать необходимость предпринимать «какие-нибудь действия».

«Все произошло только 10-11 часов назад, поэтому главное, что нам нужно было сделать — убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего», — подытожил Адамс (цитата по ТАСС).

Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. По словам Адамса, в МОК убедились, что спортсменка в безопасности и могла спокойно поспать.

Чешские власти уже предложили Тимановской визу на въезд в страну, где она может обратиться за международной защитой.

«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь <…> мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь», — сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в твиттере.

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«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием»

Власти Беларуси попытались насильно увезти с Олимпиады бегунью Кристину Тимановскую из-за того, что она критиковала чиновников. Полиция Японии взяла спортсменку под охрану. Главное

Олимпийский комитет Беларуси накануне решил снять с соревнований Тимановскую в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Это решение было принято после того, как спортсменка раскритиковала чиновников, которые без ее ведома подали заявку на участие в эстафете 4 по 400. Легкоатлетка уточнила, что она никогда не выступала на этой дистанции.

Спортсменку, по ее словам, насильно пытались вывезти из Токио, несмотря на том, что 2 августа у нее должен был состояться старт на 200 метров. Тимановская рассказала журналистам, что теперь боится лететь в Беларусь. «Меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно», — пояснила спортсменка. Она добавила, что будет просить убежище в Европе.

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