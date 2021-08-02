 

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

02.08.2021, 12:58, Новости дня
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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и подчеркнул, что они играли ключевую роль в сражениях, и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаясь опорой страны.

«Десантники с честью прошли Великую Отечественную войну 1941–1945 годов, принимали участие в важнейших сражениях. В ходе контртеррористических и миротворческих операций «крылатая гвардия» всегда демонстрировала исключительное мужество, стойкость и самоотверженность», – приводит слова Шойгу сайт «Единой России».

Он отметил, что сегодня личный состав Воздушно-десантных войск, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.

Особые слова благодарности министр обороны выразил ветеранам войск, которые «стояли у истоков традиций десантного братства, кто и сегодня остается в строю, являясь примером служения Отечеству».

«Крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России» – заключил Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью.



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