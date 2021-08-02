Создателя подмосковного хосписа для престарелых осудили по делу о пожаре

Вынесен приговор организатору дома престарелых в Подмосковье Дмитрию Новикову по делу о гибели постояльцев при пожаре, сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – отметила Григорьева ТАСС.

Пожар в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая 2020 года. В результате пожара погибли девять человек, еще девять были госпитализированы. Позже число погибших возросло до 12. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.