 

Создателя подмосковного хосписа для престарелых осудили по делу о пожаре

02.08.2021, 12:58, Новости дня
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Вынесен приговор организатору дома престарелых в Подмосковье Дмитрию Новикову по делу о гибели постояльцев при пожаре, сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – отметила Григорьева ТАСС.

Пожар в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая 2020 года. В результате пожара погибли девять человек, еще девять были госпитализированы. Позже число погибших возросло до 12. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.



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