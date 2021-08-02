 

“Ой ты, пуси-муси”. Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе

02.08.2021, 12:50, Новости дня
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“Август”, – написала она.

Певица впервые показала лицо дочери. Девочка запечатлена трогающей рукой мяту.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Ой ты, пуси-муси”, – прокомментировала подписчица meladze417.

“Чудо”, – написала _arzhaana_ss.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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