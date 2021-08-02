“Если интересно про малыша, задавайте вопросы”. Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, сообщила о пополнении в семье

Жена Соколюка разместила в сети серию снимком, на которых запечатлена с животным на руках.

“Мы завели козленка. Скажу вкратце. Купили мы его осознано, он будет жить в студии и с ним также можно сделать красивые фотографии. У него есть свой загон с крышей, свежими фруктами, овощами, веточками, сеном и зерном. Ночью он в загоне, а днем бегает по всей территории студии и его никто не мучает, а только сильно любят. Кузя теперь наш член семьи и мы его уважаем, к нему относимся также, как и к нашим домашним собачками. Кстати, мы скоро их и познакомим. Думаю, они подружатся”, – написала она.

По словам Анастасии Соколюк, на момент публикации поста козленок находился у них уже второй день.

“Все животные, которые у меня жили и сейчас [живут], автоматически стают самыми счастливыми и залюбленными. Если что-то интересно про нашего малыша, задавайте вопросы”, – подытожила она.

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Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)

Контекст:

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением этого вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года.

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка в Instagram призналась, что не ощущает ее или же ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет.

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

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