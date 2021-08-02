 

В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

02.08.2021, 12:50, Новости дня
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Охранник служил в концентрационном лагере Заксенхаузен с января 1942 года по февраль 1945 года. Его подозревают в причастности к более чем 3500 убийствам.

Суд должен начаться в октябре. Подсудимый должен иметь возможность посещать заседания от 2 до 2,5 часов в день.

Стефани Бора, которая имеет докторскую степень по истории и в настоящее время работает научным сотрудником Берлинского центра документации “Топография террора”, поприветствовала это решение. Она отметила, что “убийство не имеет срока давности, поэтому даже пожилые люди должны отвечать в суде”.

С 1936-го по 1945 год в концлагере Заксенхаузен было заключено более 200 тыс. человек. Десятки тысяч заключенных умерли там в результате голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения или стали жертвами систематического истребления.

Контекст:

В последние годы в Германии прошел ряд обвинений и судебных процессов против бывших членов групп безопасности и администрации двух концентрационных лагерей Освенцим и Штуттгоф. В частности 5 февраля предъявили обвинения бывшему секретарю Штуттгофа, женщину подозревают в причастности к более чем 10 тыс. убийств.

Всего в немецких концлагерях, по данным Всемирного центра памяти Холокоста, убили от 5 до 6 млн евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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