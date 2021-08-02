 

Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром Армении

02.08.2021, 12:50, Новости дня
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“На основании части 1 статьи 149 Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром”, – говорится в указе.

Согласно законодательства Армении, президент назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

По итогам состоявшихся в июне досрочных выборов, большинство в парламенте Армении нового созыва получила партия и.о. премьер-министра страны Пашиняна “Гражданский договор” (71 мандат из 107-ми).

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

Выборы прошли 20 июня, явка составила 49,4%.

27 июня Центризбирком Армении представил окончательные результаты парламентских выборов. “Гражданский договор” набрал 53,91% голосов и получил конституционное большинство в парламенте республики, второе место заняла партия экс-президента Армении Роберта Кочаряна “Армения” (21,09%), третье – блок бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и третьего президента республики Сержа Саргсяна “Честь имею” – 5,22%. Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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