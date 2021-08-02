 

“В этот день открыты ворота желаний”. Могилевская засветила декольте в новой фотосессии

02.08.2021, 12:50, Новости дня
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Певица запечатлена на полу в синем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

“День рождения намного круче Нового года! Только люди этого не понимают. В этот день открыты ворота желаний. Это лучшее время, когда ты можешь планировать свою будущую жизнь. Это лучшее время, когда ты сосредоточен на себе. Это время лучше всего потратить в максимально осознанном, максимально трезвом состоянии, планируя сама с собой свою жизнь. Делай подарок в этот день себе. Подари этот день не другим, которые ждут от тебя реакции, благодарности, внимания, а подари его себе”, – написала она.
Могилевская отметила, что людям обычно грустно и скучно проводить день рождения в компании с собой, что, на ее взгляд, странно.
“Самый близкий и потрясающий друг, который у нас есть – это ты сам!” – заявила певица.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Певице исполнилось 46 лет. Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве.

Первый музыкальный альбом певицы “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

В дискографии исполнительницы 12 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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