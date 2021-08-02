 

Украинец встретил Зеленского с вином в супермаркете: Сходил *** за хлебушком

02.08.2021, 12:40, Разное
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Украинец Константин Левошко опубликовал на своей странице в “Фейсбук” снимок, сделанный в одном из супермаркетов Киева. На фото можно разглядеть Владимира Зеленского, рассчитывающегося на кассе за покупки. Президент Украины был в серой футболке, для визита в магазин он надел маску. Как пишет “Царьград”, с главой государства был сын, а среди покупок бывшего актера были три бутылки вина.

Левошко с юмором отнесся к увиденному. Он написал, что отправился к магазин, чтобы отвлечься от новостей и политики. “Сходил *** за хлебушком”, – эмоционально отреагировал украинец.

Кстати, весной этого года общественность обсуждала поход канцлера Германии Ангелы Меркель в супермаркет. Политик шла с тележкой для продуктов, в которой лежали туалетная бумага, гель для душа и четыре бутылки вина.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Она состоялась 12 июля. Киевский политолог
Тарас Березовец считает эти переговоры неудачными. Эксперт считает, что договориться политикам ни о чем не удалось. Вину за неудачные переговоры аналитик возложил на президента Украины.



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