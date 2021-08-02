 

В Подмосковье охранник ударил пассажира ножом за безбилетный проезд на поезде

02.08.2021, 12:40, Разное
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В подмосковном Щёлково охранник нанёс пассажиру серьёзное ранение ножом за безбилетный проезд на поезде. Пострадавший был госпитализирован.

Инцидент произошёл на железнодорожной станции “Воронок”. По предварительным данным, сотрудник ударил мужчину в область шеи. После этого пострадавшего отвезли в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. В настоящее время он находится в реанимации. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передают “Вести Подмосковья”.



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