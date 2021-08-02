А за Алиева вы ответите!

Помощника имама судят за цитату президента Азербайджана, которую опубликовали десятки СМИ, в том числе «РИА Новости».

Кассационный суд в Челябинске рассматривает дело помощника имама Соборной мечети Рината Ямиева. Его обвиняют в возбуждении ненависти из-за постов в «ВКонтакте».

Ринат Яминев. Фото: Александр Шестаков / специально для «Новой»

Ямиев скопировал текст и видео с сайта русскоязычного азербайджанского портала Day.Az. На видео президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает превращенную в свинарник мечеть в Нагорном Карабахе. В тексте говорится о «масштабной утрате в регионе исламской религиозной инфраструктуры».

Второй пост, за который Ямиева привлекли к административной ответственности, касается реакции исламского сообщества на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости «упорядочивания» ислама во Франции. Ямиев опубликовал цитаты президента Турции Реджепа Эрдогана и Университета Аль-Азхар, осуждающие инициативу Макрона.

В декабре прошлого года эти посты увидел сорокапятилетний Алгаит Валиев. Информация показалась ему возмутительной, как позже написал он в заявлении в ФСБ, «разжигающей межнациональную рознь».

«Данная информация задела мои религиозные чувства, — пишет в показаниях Валиев. — И вызвала негативные эмоции к армянам, которые так поступили с мечетью. При этом, как здравомыслящий человек, я понимаю, что обычные граждане Армении не несут за это ответственности. А так как в основном армяне исповедуют христианскую веру, то мечеть для них является просто постройкой, и они могли разместить в ней что угодно, не осознавая, что это может задеть религиозные чувства мусульман».

По заявлению Валиева на помощника имама было заведено административное дело по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на первом плане слева направо) во время встречи. Фото: пресс-служба президента Азербайджана/ТАСС

К исследованию скриншотов страницы Ямиева ФСБ привлекла кандидата психологических наук Андрея Резепина. Он пришел к выводу, что публикации на странице Ямиева «продвигают идеологию исламского фундаментализма, идеи лидера тюркского мира — президента Турции, идею превосходства религии ислам над христианством». Кроме того, по мнению эксперта, содержание постов актуализирует конфликт в Нагорном Карабахе для мусульман Челябинска.

Эксперт посчитал, что информация об осквернении мечети в Агдаме направлена «на формирование у мусульман чувства враждебности по отношению к представителям армянской национальности и к христианам в целом».

— Я эксперту объяснял до суда, что новость про Агдамскую мечеть была опубликована всеми СМИ: в России, в Турции, Азербайджане — но никого, кроме меня, за это не осудили, — говорит Ринат Яминев. — Ни одного армянина эта новость не задела, хотя у меня в друзьях в «ВКонтакте» много армян.

Ямиев говорит, что своими публикациями не хотел никого оскорбить, и лишь дословно скопировал информацию из СМИ: новость о свинарнике в мечети в Нагорном Карабахе публиковало даже государственное агентство «РИА Новости».

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал публикации на странице Ямиева, возбуждающими ненависть, и назначил ему штраф 10 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сейчас конфликт вокруг помощника имама пытаются урегулировать политически: посол Азербайджана в Москве встретился с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным. Чем закончились переговоры, и как они могут повлиять на решение суда, неизвестно.

Александр Шестаков

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