Босиком по крышам: Анджелина Джоли отдыхает в Венеции с детьми и друзьями

Неожиданно для многих Италия, которая прошлым летом была самой жаркой в плане коронавируса точкой на карте Европы, в этом сезоне стала главным туристическим спотом для многих знаменитостей. На прошлой неделе у итальянского побережья курортного города Амальфи были замечены Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте за 130 миллионов долларов, а также бывший жених певицы Алекс Родригес и семейство Бекхэмов с родителями и детьми. Ранее тут же неподалеку отдыхала Наталья Водянова с детьми, Ким Кардашьян, Настя Ивлеева и другие селебрити, а племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер выбрала Рим для проведения свадебной церемонии.

В выходные в Венецию прилетела Анджелина Джоли. 46-летняя актриса, судя по фотоотчетам папарацци, решила устроить настоящие европейские каникулы с посещением нескольких стран. Как и Джастин и Хейли Бибер, сначала она какое-то время провела во Франции, где посетила школу пчеловодов и сходила на шопинг с детьми, а сейчас гуляет по венецианским улочкам и даже крышам. Вместе с ее другом, художником JR она устроила фотосессию на одной из черепичных крыш города, а результатом он поделился в Instagram. На кадрах актриса и многодетная мама непринужденно позирует в свободном платье босиком, активно жестикулируя и широко улыбаясь.

Анджелина Джоли

Напомним, Анджелина Джоли, которая продолжает бороться с бывшим мужем Брэдом Питтом за единоправную опеку над своими детьми, не довольна последним решением суда, вынесенном в пользу экс-супруга, и готовится к новым судебным разбирательствам. Но ее жизнь одной борьбой не ограничивается.

Так, в начале июля Джоли дважды была замечена в компании 31-летний рэпер Абель Тесфайе (настоящее имя музыканта), известного в мире как The Weeknd. Сначала они поужинали в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, проведя вместе несколько часов, а десять дней спустя посетили концерт канадского музыканта Мустафы. Поклонники подозревают, что актрисы и музыканта роман, а инсайдеры утверждают, что Джоли и Тесфайе связывают лишь дружеские и рабочие отношения.

Анджелина Джоли с детьми в Париже, 22 июля 2021 года