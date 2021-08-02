Москва сочла опасными слова американского адмирала об ударах в Черном море

Слова командующего ВМС США по Черному морю Роберта Берка о нанесении ударов опасны, это – попытка свалить ответственность за вероятную эскалацию с больной головы на здоровую, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», – цитирует Грушко РИА «Новости».

Он отметил, что причиной усиливающейся напряженности в регионе является возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских границ.

Дипломат отметил, что восстановление профессиональных военных контактов между Россией и НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.

«Первыми шагами к уменьшению такой опасности могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО и предметная реакция на предложение российских военных по деэскалации и совершенствованию механизмов по избежанию военных инцидентов, включая установление минимально разрешенных дистанций между боевыми самолетами и боевыми кораблями», – указал замминистра.

Напомним, Берк ранее заявил, что РФ якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми.