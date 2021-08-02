В мире: Европа отказывается умирать за интересы Америки

Социологические опросы показывают крайне неприятную для Вашингтона тенденцию: все больше жителей Европы считают своим главным соперником вовсе не Россию, а США. Звучат даже такие оценки: в случае гипотетического военного конфликта США с Китаем или Россией европейские страны, несмотря на членство в НАТО, вовсе не захотят умирать за Америку. А привели к этому, в том числе, действия России.

Человеческая природа непобедима. Даже сейчас, на фоне множества общих проблем и угроз, ведущие страны продолжают вести бессмысленные и мелочные конфликты друг с другом. И главным инициатором являются Соединенные Штаты, которые ведут враждебную политику в отношении России, Китая, Ирана и ряда других, менее значимых стран.

Кому-то кажется, что эту политику ведут не США, а коллективный Запад. В РФ общепринята точка зрения о «вашингтонском обкоме», который без проблем и прекословий управляет европейскими вассалами, стоящими по стойке смирно перед вышестоящим начальником.

В какой-то степени эта точка зрения верна. Европейские элиты действительно подчиняются Вашингтону – даже не потому, что он их заставляет, а потому, что они к этому привыкли и не понимают, как можно жить по-другому. Доказательством этого тезиса является растерянность европейских руководителей в период Трампа, когда американский президент по факту отказался возглавлять коллективный Запад и перешел от коллективности к демонстративной односторонности в процессе принятия решений. И вместо того, чтобы в ответ принимать свои собственные решения (по России, Ирану, Украине), европейские элиты встали в ступор. И выдохнули лишь тогда, когда пришел Байден – а с ним и прежняя формула взаимоотношений.

Тем не менее, сами американцы считают, что по-прежнему уже не будет. И что в случае какой-то серьезной заварушки рассчитывать на помощь европейских союзников они не могут. Да, формально есть 5 пункт устава НАТО, говорящий о коллективной самообороне. Однако никто из американских врагов (из числа системных акторов, разумеется – террористические группировки в расчет не берем) и не собираются на Америку нападать. Скорее, они будут защищаться в зоне своих интересов.

Так, возможное военное столкновение с Россией может быть на Украине, с Ираном – в Ираке, а с Китаем – в Юго-Восточной Азии (на исключено, что на Тайване). Все это не подпадает под 5-й пункт Устава НАТО. Точнее, могло бы попасть, если бы европейские власти готовы были бы широко трактовать этот пункт – но большая часть этих властей к таким жертвам не готова.

«Захват Владимиром Путиным Крыма и война на востоке Украине привела к поляризации стран-членов НАТО. С одной стороны Польша, Румыния и страны Балтии, которые видят реальную и серьезную угрозу в России, намеренной расширить свою сферу влияния после холодной войны. С другой стороны – очень осторожная Западная Европа, для которой угроза экономическому росту является важнее, чем благосостояние ее бывших постсоветских соседей», – пишет известный американский политолог Эндрю Михта.

Угрозы экзистенциальные и не очень

Причина происходящего в целом проста.

«Европейцы не видят в Китае и нынешней РФ экзистенциальную угрозу – в отличие от той, которую для Европы представлял Советский Союз и которую для США сейчас представляют РФ и Китай.

Для США КНР – это практически равный и в будущем просто равный соперник, который может лишить Штаты статуса сверхдержавы и тем самым положить конец американским амбициям в части глобального лидерства и гегемонии. РФ же – опасный соперник, который не способен стать равным и не способен бросить США экзистенциальный вызов, но который оспаривает американское глобальное лидерство и создает серьезные препятствия для американской внешней политики, – говорит газете ВЗГЛЯД директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – У европейцев же таких амбиций, как у американцев, нет. Более того, западные европейцы с Россией и все европейцы с Китаем очень выгодно для себя сотрудничают, и хотели бы сохранить это сотрудничество. И не хотят становиться пешками в американской игре».

Пик алармистских публикаций на эту тему был, конечно, в конце 2020 – начале 2021 года, на излете правления администрации Трампа, много сделавшей для превращения трансатлантической трещины в пропасть. «Недавние опросы Pew и Gallup – двух самых уважаемых социологических служб в мире – шлют четкое предупреждение о том, что поддержка США среди их партнеров и других стран мира серьезно сокращается. Причем сокращается до уровня внешней поддержки Китая и России», – писал американский политолог Энтони Кордесман.

Проще говоря, для значительной части (если не большинства) европейцев Америка представляла не меньшую угрозу, чем Россия.

Казалось, сейчас ситуация должна измениться – Байден, в отличие от своего предшественника, протягивает Европе ладонь, а не кулак. «Это все-таки цифры периода Дональда Трампа, когда был наиболее глубокий кризис в трансатлантических отношениях. Сегодня, после полугода правления администрации Байдена, отношение европейских элит к США улучшилось. Однако на уровне общества серьезный трансатлантический раскол остается – как и глубинное недоверие к США. Те раны, которые были нанесены европейцам за период администраций Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа, еще не затянулись и уже не затянутся», – продолжает Дмитрий Суслов.

И социология это подтверждает. Так, согласно опросу Европейского центра по международным отношениям, несмотря на массовую информационную артподготовку Соединенным Штатам не удалось убедить европейцев в том, что им нужно мобилизовываться против РФ и Китая. Лишь 17% европейцев считает Россию врагом, а еще 18% – противником. Итого 35% – ровно столько же, сколько считает Россию «необходимым партнером». А 7% вообще уверены, что Москва – союзник.

По Китаю цифры тоже грустные. Врагом его считает 12%, противником – 25%, необходимым партнером – 36%.

Однако самым печальным обстоятельством тут являются показатели Соединенных Штатов. Врагом их называют лишь 4% европейцев, а противником – уже 12%. Союзником же своего союзника по НАТО и коллективному Западу считают лишь 22% жителей стран ЕС.

Сами по себе

Почему такое отношение, ведь Трампа уже нет? Прежде всего, Трамп ушел, но курс его частично живет. Долгие годы отношения США с союзниками (не только европейскими) строились в том числе и на формуле «лояльность в обмен на свободный доступ к американскому рынку». Доступ даже в ущерб интересам США и американского бизнеса. Однако при Трампе подход изменился – Вашингтон включил режим жесткого протекционизма. И Байден, несмотря на всю свою либеральную натуру, будет продолжать трамповскую линию.

«Вашингтон ощущает себя более уязвимым сейчас, нежели чем в период Холодной войны. Экономика Советского Союза никогда не превышала 40% от американской. Китай уже достиг 70%, и оставшийся разрыв может исчезнуть менее чем за два десятилетия. Появление равного по возможностям соперника сделает США менее щедрыми и более меркантилистскими», – говорит бывший министр Португалии по европейским делам Бруно Масаеш. А значит, торговые конфликты с Европой будут продолжаться.

Кроме того, есть вероятность, что условный «Трамп» обязательно вернется.

«Европейцы понимают, что нынешнее усиление атлантизма и многосторонности в американской внешней политике носит временный характер. Республиканцы не поддерживают линию Байдена во внешней политике – например, ослабление давление на европейцев в вопросе взаимоотношений с Москвой. А при чередовании администраций в США неизбежны смены внешнеполитического курса. Как и поведения – каждый раз, когда к власти будут приходить республиканские администрации, Штаты снова будут европейцев унижать и принимать решения без оглядки на них», – говорит Дмитрий Суслов.

Наконец, «европейцы понимают, что роль и значимость Европы в американской внешней политике уменьшается. И тут Европа интересна США прежде всего тем, как она готова помочь Америке на неевропейских направлениях – например, в вопросе сдерживания Китая», – продолжает Дмитрий Суслов. А европейцам (за исключением Великобритании, которая уже и не совсем Европа) участвовать в конфликтах на этих направлениях не интересно. Францию Китай беспокоит в основном лишь из-за его африканских амбиций. Германия вообще инвестировала в КНР большие деньги и не хотела бы их терять. Поляки всегда готовы, но от их готовности толку и пользы маловато.

Именно поэтому Штаты сейчас требуют от Европы некий акт лояльности – хотя бы символическое действие, доказывающее, что Старый Свет все еще с Новым. Например, действие в области оборонной политики. «Масштабное перевооружение станет сигналом о том, что Европа готова предпринимать военные акции плечом к плечу с США – и поставит под вопрос доступ Европы к российской нефти или китайскому рынку. Если европейские союзники по НАТО начнут демонстрировать реальные военные возможности, то это покажет Москве и Пекину готовность НАТО обеспечивать сдерживание в Европе и в то же время освободит значительную часть американских военных сил для решения задач в Индо-Тихоокеанском регионе», – пишет Эндрю Михта.

Судя по поведению европейских стран, ждать Вашингтон будет очень долго. Европа не видит основания вписываться в конфликт, который ей не нужен, за страну, которая ей уже и не особо союзник. Европа начинает думать прежде всего о себе – и это тоже часть человеческой природы, которую даже США не в силах истребить.

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