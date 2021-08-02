“Евгеньевна, ты что творишь?”, “Кукушка поехала?” В сети обсуждают фото 56-летней Апиной в прозрачном платье без белья

Артистка позирует в кадре, поднимаясь по лестнице.

“Я спать. Завтра увидимся”, – подписала она фото.

“Евгеньевна, ты что с людьми творишь? Так держать, ты потрясная”, – отреагировали подписчики.

“Что с вами случилось? Кукушка поехала? Что вы хотите кому доказать? Глупо, пошло. Отвратительно”, – написали в комментариях фолловеры.

“Грудь – огонь”, – прокомментировали откровенное фото певицы пользователи сети.

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Публикация от Alena Apina (@neapina)

Контекст:

В январе 2021 года Апина попала в черный список Министерства культуры Украины –певица находится в базе “Миротворец” из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью “Немецкой волне” в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма, называя его “нашим и не нашим”.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 25 января в этом списке находятся 159 деятелей культуры.

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