Каждый день 2,5 тыс. тонн токсичной красной пыли разносится ветром по Николаевской области – эколог

“Каждый день 2,5 тыс. тонн красной пыли разносятся ветром по всему региону. Красный шлам имеет негативное влияние на здоровье людей. Медики установили и экспертиза подтвердила: риски онкологических заболеваний возрастают многократно, снижается сопротивляемость организма различным болезням. И что хуже всего: нет срока давности у этих отходов. Сколько они будут находиться в природной среде, столько и будут ему вредить”, – подчеркнула эколог.

Фото происходящего в Николаевской области 30 июля были опубликованы на сайте ТСН.

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Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua

Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения.

Представители общественной организации “Стоп шлам” в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов “экорейдерами”.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), “Гринпис” (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

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