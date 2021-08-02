Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности
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Иск был подан пользователями, оформившими платную подписку. Они заявили, что Zoom передавала их личные данные в Facebook, Google и LinkedIn, чем нарушила их право на приватность. Таким образом хакеры могли вмешиваться в видеоконференции.
За платные подписки клиентов Zoom получила около $1,3 млрд прибыли, однако истцы попросили взыскать с компании $85 млн компенсации и еще более $21 млн судебных расходов.
В результате компания согласилась урегулировать этот вопрос в досудебном порядке и выплатить требуемую компенсацию. Теперь мировое соглашение должен утвердить суд.
Контекст:
Компания Zoom Video Communications известна одноименной программой для организации видеоконференций. Она стала особенно популярной во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали ее для удаленной работы и обучения. В сентябре 2020 года состояние ее владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.
В ноябре, после первых сообщений об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса, акции Zoom Video Communications упали более чем на 17%.
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