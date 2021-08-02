Завтра представят новый смартфон Realme Flash

Смартфон Realme Flash с уникальной системой беспроводной зарядки должны представить завтра, 3 августа, сообщают СМИ. Как поясняют эксперты, зарядное устройство будет работать по технологии MagDart.

Подобная разработка используется в Apple MagSafe. Только в данном случае она предназначена для устройств, работающих на операционной системе Android. Наверняка пользователей удивят достаточно большие габариты зарядного устройства. Размер пришлось увеличить из-за использования активной системы охлаждения.

Мощность устройства пока не названа, но она точно будет высокой, говорят специалисты. А в основу конструкции смартфона будет положена платформа Snapdragon 888, где минимальные значения оперативной и основной памяти соотносятся как 12/256 Гб.