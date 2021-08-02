 

Графический ускоритель Radeon RX 6600 XT представлен официально

02.08.2021, 11:54, Новости дня
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Компания AMD провела официальную презентацию графического ускорителя Radeon RX 6600 XT, о котором в последнее время много писали СМИ. Как сообщили разработчики, производство данного устройства будет размещено на мощностях компаний-партнеров.

Видеокарту будут выпускать в двух форматах. Первый – это Mini-ITX, второй – это полноформатный вариант с тремя вентиляторами. Разумеется, последний предназначен для тех пользователей, которые имеют устройства соответствующего размера, а также остаются максимально требовательными к вопросам охлаждения интенсивно работающего ускорителя.

Также разработчик отмечает, что видеокарта будет выпускаться в нескольких вариантах, отличающихся между собой некоторыми техническими характеристиками и ценой.



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