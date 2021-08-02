 

Названы причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

02.08.2021, 11:52, Разное
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Эксперты назвали причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Со слов академика РАН Арега Тотоляна, важную роль в этом играют физиологические факторы.
После первой регистрации случая заражения коронавирусом заболевание распространилось по всей планете, разросшись до масштабов пандемии. Мутировавший патоген породил массу новых штаммов с более тяжёлым протеканием и заразностью. Однако, по данным медицинской статистики, существует категория людей, невосприимчивых к COVID-19. Российский эксперт Арег Тотолян объяснил причины неуязвимости таких лиц к патогену.

В первую очередь, невосприимчивость организма к заболеванию зависит от лимфоцитов. Лица, избежавшие попадания в их организм коронавируса, обладают высоким содержанием данного вида клеток. По мнению академика Российской Академии наук Тотоляна, повышенная защита от COVID-19 также обеспечивается наличием целого ряда генетических маркеров.

Кроме того, влияет на подверженность заражению и интерферон альфа. Этот белок выделяется организмом при вторжении вирусов и других подобных болезнетворных микроорганизмов. В случае заражения COVID-19, интерферон также противостоит и ему. Из-за этого люди с высоким содержанием таких белков менее подвержены болезни. Стоит отметить, что пока изучение факторов невосприимчивости к заражению не завершилось. Новые исследования, как пишет «Слово и дело», помогут более широко раскрыть проблематику инфицирования COVID-19.

Источник: slovodel.com



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