 

Рязанские десантники во время праздничных учений потеряли аэромобильный храм

02.08.2021, 11:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Войска рязанского гарнизона подняты по тревоге для поиска в лесу десантируемого православного храма, который сбросили с самолёта не в расчётном районе. Это произошло в ходе показательных учений курсантов Рязанского училища ВДВ им. В.М.Маргелова.

По легенде учений, воздушно-десантный полк выполнял особо важное задание в тылу условного противника. Для духовной поддержки десантников потребовался православный храм, который сбросили с самолёта Ил-76 в место их временной дислокации. Храм успешно приземлился на парашютах, после чего десантная рота специального назначения, состоявшая из курсантов Рязанского Гвардейского Высшего Воздушно-десантного Ордена Суворова Дважды Краснознамённого командного училища имени генерала Маргелова, должна была в кратчайшие сроки привести храм в боевую готовность. Кроме того, требовалось обеспечить безопасные условия и сигналы для десантирования в расположение храма настоятеля и церковного хора. Приземлившись в расчётном районе, курсанты храма не обнаружили.

«Для выполнения задачи использовались два борта Ил-76. С одного выбросили храм, с другого – личный состав для его развёртывания и охраны. Очевидно, экипаж первого самолёта допустил навигационную ошибку, и теперь мы не знаем, где находится платформа с храмом. Собираем силы и средства на поиск», – сообщил заместитель начальника РВВДКУ по спецподготовке гвардии полковник Александр Святко.

Вместе с храмом пропали уникальный иконостас XVIII века и около тонны святой воды. Гвардии митрополит Рязанский и Михайловский Марк пообещал вычесть стоимость храма из жалования десантников, если его не найдут до воскресенья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Учимся носить юбки на примере зрелых японских женщин: фото

24.06 / Мнение: Настоящий буйных мало…

10.01 / Помогаю Боне: заслужила! – Личное мнение

14.08 / Смартфон iPhone 11 Pro подешевел в России до рекордной отметки

04.12 / Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга

31.07 / Актер из “Приключений Электроника” Владимир Торсуев женился в пятый раз

19.06 / Отблески ГУЛАГа

30.09 / Мнение: Как установить мир на Кавказе

20.02 / Воскресный выпуск (без политики)

26.06 / Третий день “Жары”: Кристина Орбакайте, Юлия Ковальчук, Анатолий Цой, Алсу и другие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика