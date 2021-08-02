Рязанские десантники во время праздничных учений потеряли аэромобильный храм

Войска рязанского гарнизона подняты по тревоге для поиска в лесу десантируемого православного храма, который сбросили с самолёта не в расчётном районе. Это произошло в ходе показательных учений курсантов Рязанского училища ВДВ им. В.М.Маргелова.

По легенде учений, воздушно-десантный полк выполнял особо важное задание в тылу условного противника. Для духовной поддержки десантников потребовался православный храм, который сбросили с самолёта Ил-76 в место их временной дислокации. Храм успешно приземлился на парашютах, после чего десантная рота специального назначения, состоявшая из курсантов Рязанского Гвардейского Высшего Воздушно-десантного Ордена Суворова Дважды Краснознамённого командного училища имени генерала Маргелова, должна была в кратчайшие сроки привести храм в боевую готовность. Кроме того, требовалось обеспечить безопасные условия и сигналы для десантирования в расположение храма настоятеля и церковного хора. Приземлившись в расчётном районе, курсанты храма не обнаружили.

«Для выполнения задачи использовались два борта Ил-76. С одного выбросили храм, с другого – личный состав для его развёртывания и охраны. Очевидно, экипаж первого самолёта допустил навигационную ошибку, и теперь мы не знаем, где находится платформа с храмом. Собираем силы и средства на поиск», – сообщил заместитель начальника РВВДКУ по спецподготовке гвардии полковник Александр Святко.

Вместе с храмом пропали уникальный иконостас XVIII века и около тонны святой воды. Гвардии митрополит Рязанский и Михайловский Марк пообещал вычесть стоимость храма из жалования десантников, если его не найдут до воскресенья.

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