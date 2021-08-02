 

Welt – 74% американцев в Провинстауне заразились, несмотря на полную вакцинацию

02.08.2021, 11:50, Новости дня
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Последние исследования в небольшом американском городке Провинстаун показали, что 74% жителей заразились коронавирусом, несмотря на полноценную вакцинацию. Как пишет немецкий телеканал Welt, сотни тысяч людей в США посещают крупные вечеринки и музыкальные фестивали без масок. При этом полностью привитые граждане не менее заразны, чем все остальные, хотя и переносят болезнь в более лёгкой форме.

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: «Война изменилась», — это тревожные слова, которые употребляет Центр по контролю заболеваний, а он отнюдь не склонен драматизировать ситуацию. В случае с опубликованными теперь данными учёные опираются, в первую очередь, на исследование, проведённое в небольшом городе в штате Массачусетс.

Провинстаун этим июлем. Это небольшой городок с тремя тысячами жителей буквально наводнён туристами — они прибыли в город на фестивали, прямо как до пандемии. Власти не возражали: в конце концов, 70 процентов населения вакцинированы.

МУЖЧИНА: У людей совсем сорвало крышу, как будто ковида никогда не было. Это настоящие полчища, которые хотят всё и с размахом — большие вечеринки, крупные мероприятия.

Но теперь наступил шок: Центр по контролю заболеваний исследовал случаи заражения коронавирусом в этом округе. Результат: из 469 заразившихся 346 человек были полностью вакцинированы. Иными словами, вакцинирование оказалось неэффективным на 74 процента. Кроме того, Центр по контролю заболеваний в своём анализе приходит к результату: концентрация вируса у привитых и непривитых людей находится на почти одинаковом уровне. Это означает, что полностью вакцинированные люди так же заразны, как и все остальные.

Предостережениям Центра по контролю заболеваний совсем не соответствует то, что сейчас происходит в Чикаго. Музыкальный фестиваль «Лоллапалуза» длится четыре дня, в нём участвуют сотни тысяч человек. Обязательного ношения масок тут не предусмотрено. Для посещения фестиваля нужно иметь только отрицательный тест на коронавирус или прививочный паспорт.

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ: Учёные сейчас требуют вернуться к ношению масок в том числе на крупных мероприятиях. Единственная хорошая новость: новейшие исследования показывают, что вакцинированные заражённые переносят заболевание лишь в лёгкой форме, случаев летального исхода в рамках исследования не установлено.

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.



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