В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование

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02.08.2021, 11:46, Разное
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В Москве завершилось тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жители столицы отвечали на вопросы, которые касались обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. В тестировании приняли участие свыше 146 тысяч москвичей.

Во время тестирования важно было опробовать функционал отложенного выбора. Так, у избирателя появилась возможность отозвать свой электронный бюллетень и проголосовать снова. Воспользовались этой функцией около 10% участников тестирования.

Система успешно справилась с существенными нагрузками. За два дня не произошло ни одного сбоя. Хакеры совершили 14 атак, но они не смогли взломать систему, они лишь испортили один бюллетень. Можно сделать вывод, что система электронного голосования готова к сентябрьским выборам.

Чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо заполнить заявление на портале mos.ru. Регистрация завершится 13 сентября 2021 года. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Сделать свой выбор смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Для участия в ДЭГ нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru.

Напомним, в сентябре россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы. Жители столицы также определят депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.



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