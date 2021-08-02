 

Россиянка насмерть придавила двухмесячного сына во сне

02.08.2021, 11:46, Разное
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Нелепая случайность привела к смерти двухмесячного малыше в Южно-Сахалинске. Мать насмерть придавила его во сне.

Женщина уснула вместе с младенцем на диване в одном из домов на улице Долинская. В местном следственном управлении полагают, что ночью россиянка перевернулась и легла телом на ребёнка, в результате чего он скончался от нехватки кислорода. В отношении 26-летней матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает телеканал “360”.



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